Unisonic en concierto en 'El vuelo del Fénix'

El supergrupo Unisonic nos muestra el camino a la luz con su fusión de power metal y hard rock melódico en Radio 3. Unisonic tiene bien ganada la fama de superbanda porque está formada por uno de los iconos del heavy alemán Michael Kiske, ex de Helloween, Kai Hansen, cantante y guitarra de Gamma Ray y también ex de Helloween, el bajista de Pink Cream 69 Dennis Ward, el ex guitarra de Gotthard Mandy Meyer y el ex batería de Pink Cream 69 Kosta Zafiriou.

Unisonic publicó su primer disco de título homónimo en 2012, ahora nos presentan el Ep For the kingdom, adelanto de su segundo álbum Light of dawn que llegará en agosto. Nos visitan Michael Kiske y Dennis Ward que nos ofrecen cuatro temas en acústico. Puedes escuchar aquí la entrevista acústica al completo:

El vuelo del Fénix El Vuelo del Fénix - Especial Unisonic - 29/05/14 rne audio

Mira el vídeo interpretando el tema de su reciente Ep For the kingdom.

La radio que se ve Unisonic - For the Kingdom Ver ahora

Kiske y Ward recuerdan uno de los temas de más éxito de su álbum de debut en este caso en versión acústica, "Souls alive".

La radio que se ve Unisonic - Souls alive rtve play

La banda cierra su actuación con otra canción de su primer disco Unisonic, el tema "My sanctuary".

La radio que se ve Unisonic - My sanctuary Ver ahora

Michael y Dennis nos cuentan los detalles de su segundo disco que es más compacto y homogéneo. Continúa buscando la luz y el optimismo en sus canciones. Por otro lado Kiske confirma que no le interesa participar en una posible reunión con sus excompañeros de Helloween ya que no lo necesita personalmente. Unisonic estará el verano de festivales, por ejemplo visitan el Leyendas del Rock en Villena (Alicante) el 9 de agosto. Después en septiembre compartirá parte de la gira europea de Edguy.

Hace dos años nos visitaron Michael y Kai para presentarnos su primer álbum de título homónimo Unisonic.

Gracias a la banda y al público que vino desde Cataluña, Galicia, Andalucía o Valencia para vivir este evento con Unisonic.