El 'Oratorio de Pascua' y el de la Ascensión de Bach en los Proms de la BBC 2013

Este jueves en Gran auditorio escucharemos el Concierto celebrado en el Royal Albert Hall de Londres el 9 de agosto de 2013 dentro de los Proms de la BBC.

En programa, el Oratorio de Pascua y el Oratorio de la Ascensión de J. S. Bach. Interpretan el English Baroque Soloist y el Coro Monteverdi.

John Eliot Gardiner fundó los English Baroque Soloists en 1978 con el fin de interpretar toda la música que abarca el periodo Barroco desde sus primeras manifestaciones hasta la llegada del Clasicismo pleno. Junto al Coro Monteverdi, han emprendido la grabación de la integral de las cantatas de Bach.

Gran auditorio se emite de lunes a viernes a las 16.00h, con Roberto Mendès.