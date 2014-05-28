Tchaikovsky y Respighi con la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Daniele Gatti

Este miércoles, en Gran auditorio, escucharemos el concierto celebrado en el Teatro de los Campos Elíseos de París el 26 de septiembre de 2013. En programa, Romeo y Julieta de Tchaikovsky y Pinos de Roma y Fuentes de Roma de Respighi. Interpreta la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Daniele Gatti.

Tras pasar por varias denominaciones, lo que hoy se conoce como la Orquesta Nacional de Francia nació al auspicio de Radio France cuando en 1934 surgió bajo el nombre de Orquesta Nacional de la Radiodifusión francesa. Posteriormente, se pasó a llamar Orquesta Nacional de la Radiotelevisión francesa y, finalmente, en 1974, adquirió su nomenclatura actual. Por su podio han pasado las más importantes figuras de la dirección mundial. Como prueba, basta destacar el carisma de sus últimos directores: Lorin Maazel, Charles Dutoit o Kurt Masur.

El maestro italiano Daniele Gatti compara dirigir orquestas con conducir un Fórmula 1. Ha sido director principal de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia y de teatros de la ópera tan emblemáticos como el Comunale di Bolonia, la Royal Opera House de Londres, o la ópera de Viena. También ha desempeñado el cargo de titular con la orquesta con la que podremos escucharlo esta tarde, la Nacional de Francia.

Gran auditorio se emite de lunes a viernes a las 16.00h, con Roberto Mendès.