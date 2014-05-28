La cantante, pianista y compositora Louise Héritte-Viardot, protagonista de 'Los raros'
RADIO CLÁSICA
Louise Héritte-Viardot será quien ocupe este miércoles el tiempo de Los raros.
Héritte-Viardot fue una cantante, pianista y compositora francesa. Nació en París y era hija de Pauline Viardot-García y Louis Viardot, sobrina de Maria Malibran y hermana del compositor y director de orquesta Paul Viardot.
En 1863 se casó con Ernest Héritte Viardot, Cónsul Honorario y Canciller de la Embajada de Francia en Berna. Su carrera artística terminó por una enfermedad pero, con la ayuda de Clara Schumann, ocupó una plaza de profesora de canto en el Conservatorio Hoch. Murió en Heidelberg.
Los raros se emite los miércoles a las 18.00h, con Juan Manuel Viana.