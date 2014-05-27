Esta tarde de jueves, en el espacio Fila cero de Radio Clásica recordamos el tercer concierto del homenaje del Gran Teatro del Liceo a Verdi por su bicentenario.

Este martes a partir de las ocho –las siete en Canarias-, escucharemos fragmentos de Ernani, Macbeth, I lombardi alla prima crociata, La forza del destino, Alzira, Il corsaro y Aida. Rubén Gimeno dirige a la Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo y las voces de Josep Bros, Carlo Ventre y Vitaliy Bilyy, entre otros.

Fila cero se emite de lunes a viernes a las 20 horas.