Páginas de Grieg, Lindberg y Toivo Kuula este martes en 'Paisajes nórdicos'
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Este martes Paisajes nórdicos nos presenta páginas de Grieg, Lindberg y Toivo Kuula.
Este último compositor finlandés vivió entre 1883 y 1918. Alumno del Conservatorio de Helsinki, estudió también en París, Leipzig y Bolonia. Fue director de orquesta y se le considera uno de los más destacados compositores de su país. En su catálogo encontramos música sinfónica, cantatas, obras corales, piezas para violín y orquesta o para violín y piano.
Paisajes nórdicos se emite los martes a las 23.00h, con Juan Manuel Viana.