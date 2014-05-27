Khachaturian y Scriabin con la Orquesta de la Radiodifusión croata en 'Gran auditorio'

Este martes, en Gran auditorio, escucharemos el concierto celebrado en la sala Vatroslav Lisinski de Zagreb el 22 de noviembre de 2012.

En programa, el Concierto para violín y orquesta en re menor de Khachaturian y la Sinfonía nº2 en do menor de Scriabin. El serbio Alexandar Markovic dirige a la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión croata.

La HRT u Orquesta de la Radiodifusión croata tiene sus orígenes en 1931 a raíz del conjunto creado al auspicio de la radio de Croacia. En 1957 se la renombró como Orquesta Sinfónica de la RTV de Zagreb y en 1991 pasó a ser denominada tal y como hoy la conocemos.

Igor Markevich, Claudio Abbado, Lorin Maazel o Zubin Metha son algunos de los directores que han colaborado con la formación, junto a solistas de la talla de Edita Gruberova, José Carreras o Pavarotti. Las obras clásicas, el legado croata y los nuevos compositores nacionales ocupan el grueso de su repertorio, el cual difunden gracias a sus apariciones en programas de radio y televisión.

Gran auditorio se emite de lunes a viernes a las 16.00h, con Roberto Mendès.