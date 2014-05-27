El género imprescindible de las rondas y rondallas en 'Músicas de tradición oral'

Este miércoles, en Músicas de tradición oral, nos ocuparemos de las rondas y las rondallas.

La ronda es un género imprescindible en la canción tradicional de España que, incluso, dio nombre al grupo que la practica. ¿O tal vez fue al revés, que un grupo de hombres haciendo la ronda de vigilancia nocturna, dieron lugar a este género musical de canto que son las rondas? Sea como fuere, rondas serán las que escuchemos en esta ocasión.

Músicas de tradición oral se emite los miércoles a las 23.00h, con Gonzalo Pérez Trascasa.