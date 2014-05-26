La selección musical de Miguel Jara, periodista de salud y ecología, en 'Juego de espejos'

Este lunes Miguel Jara, periodista especializado en temas sanitarios y ecológicos es nuestro invitado en Juego de espejos.

En sus propias palabras, que extraemos de su blog, "soy escritor y periodista free lance, es decir, independiente. Estoy especializado en la investigación y análisis de temas de salud y ecología, sobre todo. Mi último libro lo he escrito en colaboración con Rafael Carrasco y Joaquín Vidal y se llama Conspiraciones tóxicas: Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales".

Juego de espejos se emite los lunes a las 23.00 horas, con Luis Suñén.