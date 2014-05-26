La rosa, anfitriona de la última semana del mes de la flores en 'Recóndita armonía'

Como todos los años, al llegar el mes de las flores, dedicamos una semana a introducir Recóndita armonía a través de ellas. Este año, concretamente, es la rosa la anfitriona.

Los valses Rosas del Sur y Rosas silvestres de Strauss nos sirven para adentrarnos en la producción musical de los años en que se compusieron: 1880 (Oberturas de Brahms, Sinfonía nº 6 de Dvorák) y 1847 (Valses Op. 64 de Chopin, Cuarteto Op. 80 de Mendelssohn); la Rosita silvestre de Schubert y sus Flores secas nos dan pie a un espacio dedicado a los arreglos sobre músicas propias del compositor austriaco, y las romanzas y canciones dedicadas a las rosas por Sorozábal y el Padre Donostia nos permiten entrar en el maravilloso mundo de la música vasca por su puerta más florida.

La "iconografía musical" -valga el término- de la rosa es -valga la broma- de lo más florida. El repertorio está lleno de obras florales con la rosa como protagonista, y no podemos dejar de citar unas cuantas, para todos nuestros oyentes interesados en la botánica musical: El espectro de la rosa de las Noches de Estío de Berlioz es paradigma de la rosa como símbolo; el encantador oratorio profano El peregrinaje de la rosa de Schumann nos la presenta personificada, e, incluso, podemos encontrar un paralelismo entre la Canción del ruiseñor "Era una rosa que un rosal" de Doña Francisquita de Vives y el cuento de Oscar WildeEl ruiseñor y la rosa. Vale que también podríamos incluir Mil rosas de La Oreja de Van Gogh... pero casi como que la dejamos para el mayo que viene, o sea.

Recóndita armonía se emite de lunes a viernes a las 19.00h, con Carlos de Matesanz.