Ravel, Bernstein y Johan Strauss (padre e hijo) en el concierto UER desde Hungría

Ravel anotó el argumento de La Valse en la propia partitura: “unas nubes turbulentas dejan entrever a ratos parejas que bailan el vals. Las nubes se disipan poco a poco y se distingue una inmensa sala repleta de una masa de gente que gira”.

Este lunes desde las ocho –las siete en Canarias- lo escucharemos junto con obras de Bernstein y Johan Strauss padre e hijo. Walter Kobera dirige a la Orquesta Sinfónica de la Radio Húngara.

Fila cero se emite de lunes a viernes a las 20.00 horas.