'La riproposta' nos lleva este viernes a investigar el género folclórico de la tonada
RADIO CLÁSICA
La noche de este viernes al sábado, en La riproposta, nos centraremos en la tonada.
Dentro de los géneros folclóricos, la tonada se caracteriza por no ser bailada y por hacer un énfasis especial en los textos. La tonada también se utiliza en Asturias como sinónimo de canción asturiana o asturianada. Y de hecho, es el término que define el canto popular en muchos rincones del norte peninsular.
Pero el origen del término tonada nos lleva directamente a la tonadilla escénica, un género de música teatral española de la segunda mitad del siglo XVIII que tuvo difusión en algunos países de américa a principios del siglo XIX.
La riproposta se emite la noche del viernes al sábado a las 00.00h, con Yolanda Criado.