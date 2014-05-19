Izal, Depedro o The Right Ons en concierto en Radio 3 por el proyecto Leaozinho.net

Izal, Jero Romero, The Right Ons, Depedro, Smile, Muchachito Bombo Infierno, Aloha Carmouna y más artistas han realizado un concierto que ha recibido aplausos a miles de kilómetros de su origen.

Es el concierto que se ha producido en la sala Joy Eslava para ayudar al proyecto Leaozinho, una escuela de música en una favela alejada de los mapas turísticos de Río de Janeiro.

Especiales Radio 3 Especiales Radio 3 - Concierto Proyecto Leaozinho.net - 22/05/14 rne audio

Parada de Lucas es una favela no pacificada. Esto significa que es un lugar tomado por comandos (bandidos los llaman ellos) que toman ley y orden en la comunidad independientemente de las normas que pueda poner el estado, que también margina a las favelas.

Allí es donde tiene su foco de actividad el proyecto Leaozinho. Dentro de otro proyecto cultural llamado CIACAC, la escuela de música se desarrolla en la casa de una mamá favela llamada Neuza Nascimento. Es allí donde se realizan estas clases de música gratuitas para los alumnos cuyos profesores son los propios adolescentes de la comunidad, apartándolos así de la tentación de acercarse al mundo de los bandidos.

Desde 2011, Leaozinho lleva desarrollando su proyecto, en el que ya han colaborado Love of Lesbian, Mucho, Vetusta Morla, Amaral, Fuel Fandango, Supersubmarina, Muchachito Bombo Infierno y Depedro, que llegó a realizar un concierto en la propia comunidad.

Esta vez, Izal, Jero Romero, Depedro, The Right Ons, Smile, Muchachito Bombo Infierno y Aloha Carmouna se suman al llamamiento realizando un concierto desde la sala Joy Eslava de Madrid, lugar donde Radio 3 ha retransmitido el concierto, ayudando a que la música genere música.