Despertador QEP programa de Ràdio 4 dirigit i presentat per Joan Arenyes
Despertador QEP
- De dilluns a divendres de 06.00 a 08.00
RÀDIO 4 - RTVE.es
Què està passant (QEP) és el nou programa despertador de Ràdio 4. Música, temps, trànsit, notícies, agenda, entrevistes... Una oferta singular i especialitzada. QEP cerca l’equilibri entre el model 100% informatiu de la ràdio convencional i l’oferta “música+humor” de la ràdio musical. L’objectiu és que l’oient surti de casa coneixent els principals ítems informatius del dia. L’oient aporta continguts mitjançant el Twitter, el Facebook i el telèfon...