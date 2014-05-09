Vive el Womad 2014 en Radio 3

Radio 3 te ofrece desde Cáceres lo mejor de la 23ª edición de este festival internacional con artistas como Blitz The Ambassador (Ghana/ EE.UU.), Babylon Circus (Francia) o La Pegatina (España).

Festivales WOMAD 2014 (1) WOMAD 2014 (1) rne audio

Festivales WOMAD 2014 (2) WOMAD 2014 (2) rne audio

El WOMAD, desde su origen en 1982 y a iniciativa de Peter Gabriel, aúna las músicas, artes y danzas del mundo. En concreto, en Cáceres hay este año una importante representación de Mali con las actuaciones del guitarrista Vieux Farká Touré (hijo de Ali Farká Touré) y la cantante Mamani Keita.

El Gran Teatro, la Plaza San Jorge y la Plaza Mayor van a ser los escenarios por los que transitaremos en este especial de 4 horas en directo presentado por Santiago Bustamante (6x3 / Fallo de Sistema). Compromiso social, sonidos de raíz y contemporáneos te esperan en este nuevo viaje multicultural por el mundo a través de la música: WOMAD Cáceres 2014.