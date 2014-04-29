58º Premis Sant Jordi de Cinematografia
• Els premiats s'han donat cita a Barcelona al costat del director de RNE, Alfonso Nasarre, i la subdirectora de Ràdio 4, Paola Callieri
• Alfonso Nasarre ha assegurat que "amb 58 edicions, aquests premis s'han convertit en un acte cultural important a Catalunya i a Espanya"
• Francesc Betriu, premi especial a la trajectòria: "Sempre he sentit una gran simpatia per la ràdio i em mareja una mica mirar cap enrere i veure aquests 40 anys de professió"
RNE celebra la 58a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, que reconeixen el treball dels professionals del sector. Diversos dels guardonats es van donar cita ahir al matí a Barcelona. Els guardons es van lliurar anit a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.
La periodista de RNE, Xantal Llavina, va presentar l'acte en què el director de RNE, Alfonso Nasarre, va recordat que aquests premis, "amb 58 edicions, s'han convertit en un acte cultural molt important a Catalunya i en Espanya. I ha estat gràcies a tots, al sector, als crítics, als oients i als companys de Ràdio Nacional a Catalunya".
A la convocatòria de premsa hi van assistir els guardonats Aura Garrido, Antonio Dechent, Juan Cavestany, Mariano Barroso, Eduard Fernández, Neus Ballús, Pere Balañá, Miguel Morales i Francesc Betriu.
Neus Ballús, premi a la millor opera prima per 'La Plaga', es va mostrar "contentíssima de guanyar aquest premi amb aquesta pel·lícula tan petita, que s'havia de mimar molt". Juan Cavestany, director de 'Gente en sitios' , millor pel·lícula espanyola, considera que "aquest acte és la celebració d'allò més gran que li ha passat a la meva petita pel·lícula, realitzada gairebé sense pressupost, de manera que he de convèncer-me que no ha estat un somni". Per la seva banda, l'actor Eduard Fernández, que forma part del repartiment, va afirmar que se sent "doblement premiat, per la possibilitat de desenvolupar un paper tan gran i per la gran acollida d'un públic molt intel·ligent i amb molt de gust".
Antonio Dechent, millor actor, va reconèixer que guanyar un d'aquests premis "és una llosa de responsabilitat que cau sobre la meva esquena". Finalment, Mariano Barroso, director de ' Todas las mujeres' , va reiterar el seu agraïment als oients de Ràdio 4 que han concedit la Rosa de Sant Jordi a la seva pel.lícula.
Els premiats
El premi a la millor pel·lícula espanyola ha recaigut en la pel·lícula 'Gente en sitios' dirigida per Juan Cavestany i protagonitzada per Maribel Verdú, Adriana Ugarte, Alberto San Juan i Antonio de la Torre, i que compta amb la participació de TVE.
Aura Garrido ha aconseguit el premi a millor actriu espanyola per la pel·lícula 'Stockholm', mentre que el premi a millor actor espanyol ha recaigut en Antonio Dechent per la seva interpretació a 'A puerta fría', que també està participada per TVE. El Sant Jordi a la millor opera prima ha estat per a 'La Plaga' de Neus Ballús.
En l'apartat internacional, la cinta 'La gran bellesa' de Paolo Sorrentino, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Matthew McConaughey per la seva interpretació a 'Mud', i Adèle Exarchopoulos pel seu paper a 'La vida d'Adèle' (participada per TVE), són considerats millor actor i actriu estrangers.
El premi a la trajectòria és per a Francesc Betriu. Com a tret característic de la seva carrera, que s'estén al llarg de sis dècades, moltes de les seves pel·lícules estan inspirades en obres literàries com 'Rèquiem per un camperol espanyol' adaptació de Ramón J. Sender, i 'La plaça del Diamant ' de Mercè Rodoreda. Un èxit compartit amb TVE, cadena per la qual va realitzar la sèrie 'Un dia tornaré', adaptació de l'obra de Juan Marsé.
El premi a la indústria reconeix l'esforç i la trajectòria del grup exhibidor Balañá. Aquest guardó especial premia un treball que, que en temps tan difícils com els actuals, ha renovat la seva aposta pel cinema en versió original i ha inaugurat el complex Balmes Multicines de Barcelona.
Les Roses de Sant Jordi, els premis més populars que s'atorguen directament pel vot dels oients, han estat per a la pel·lícula 'Totes les dones' dirigida per Mariano Barroso, que ha obtingut el reconeixement de la crítica, del públic i els certàmens del nostre país, i per '12 anys d'esclavitud' l'oscaritzada pel·lícula del director britànic Steve MacQueen.