Jordi Savall, entre Marin Marais y Sainte-Colombe en la Fundación Juan March

Ciclo Origen y esplendor de la viola da gamba desde la Fundación Juan March en Madrid. Este miércoles, a partir de las siete de la tarde –las seis en Canarias-, Jordi Savall interpreta 'La viola da gamba en tiempos de Marin Marais y Sainte-Colombe'.

Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Lleva más de cuarenta años difundiendo maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y el olvido. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos lo sitúan entre los principales artífices de la revalorización de la música histórica. Es fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989).

Con una participación fundamental en la película de Alain CorneauTous les matins du monde (César a la mejor banda sonora), una intensa actividad concertística (140 conciertos al año) y discográfica (6 grabaciones anuales) y con la creación de su propio sello Alia Vox, Savall demuestra que la música antigua no tiene que ser necesariamente elitista y que interesa a un público de todas las edades cada vez más diverso y más numeroso.

Sus programas de concierto han convertido la música en un instrumento de mediación a favor del entendimiento y la paz entre pueblos y culturas diferentes, razón por la cual entre los artistas invitados a sus formaciones hay árabes, israelíes, turcos, griegos, armenios, afganos, mexicanos y estadounidenses. No en balde, fue designado en 2008 «Embajador de la Unión Europea para el diálogo intercultural». Además, tanto él como Montserrat Figueras fueron nombrados en 2009 «Artistas por la Paz» dentro del programa «Embajadores de buena voluntad» de la UNESCO.

El programa de mano está disponible en el siguiente enlace.

Media hora antes de comenzar el concierto, a las 19.00h, Laura Prieto entrevistará al propio Jordi Savall, concertista, pedagogo, investigador e intérprete del concierto de hoy.

El ciclo Origen y esplendor de la viola da gamba "se inicia con los consorts, típicos de la Inglaterra del siglo XVI, pasa por la etapa de esplendor (sobre todo en Francia) del siglo XVII y tiene su ocaso a finales del XVIII.

A diferencia de lo que ha ocurrido tímidamente con el clave, apenas se ha dado una etapa posterior de recuperación de la viola da gamba con repertorio nuevo".

Fila cero se emite de lunes a viernes a las 20 horas, salvo en las transmisiones desde la Fundación Juan March los miércoles, que comienzan a las 19.00h.