Especial Festival LEV En Radio3

El Laboratorio de Electrónica Visual, o lo que es lo mismo, el Festival LEV, celebra su octava edición del 1 al 3 de mayo en la Laboral Ciudad de la cultura de Gijón.

A los espacios habituales, El Teatro de la Laboral, La Iglesia, el Centro de Arte y el Jardín Botánico, este año LEV, añade un espacio más al Festival: el Teatro Jovellanos de Gijón que abrirá esta nueva edición el jueves 1 de mayo.

Nombres imprescindibles de la experimentación, de las artes visuales y de las más vanguardistas manifestaciones artísticas se darán cita en el LEV. Nombres como Robert Henke, Esplendor Geométrico, Vatican Shadow, Atom TM, o Vessel, entre un cartel de más de 15 artistas, dejarán ver sus atractivos directos en los diferentes espacios del festival.

Ya puedes escuchar el programa especial que ha realizado Fluido Rosa como resumen de este fin de semana con marchamo LEV:

Fluido rosa Fluido rosa - Resumen LEV 2014 - 05/05/14 rne audio

Pero los especiales de Radio 3 no terminan aquí y el próximo domingo día 11 de mayo Atmósfera también dedicará su espacio al festival, al igual que Radio 3 Extra, donde podrás ver piezas audiovisuales exclusivas para nuestra web.