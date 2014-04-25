No som ningú
- Divendres de 21h a 22h
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Al No Som Ningú ens dediquem a parlar d'esports, sí, però sempre posant l'humor per davant de tot. I és que parafrasejant Bill Shankly, "n'hi ha que creuen que l'esport és només una qüestió de vida o mort, però és quelcom molt més important que això". És riure.
Esports i entreteniment amb estil propi per explicar tota l'actualitat esportiva de la setmana i moltes coses més. Sempre amb la col•laboració dels nostres personatges, ja estiguin lligats al món de l'esport com Leo Messi, Sergio García, Florentino Pérez, Dani Pedrosa o Antonio Lobato; com d'altres àmbits com Eduard Punset, Carmen de Mairena o Xavier Trias.
Una hora setmanal per demostrar que els esports es poden encarar des d'un punt de vista diferent i allunyat (o no) dels tòpics de la mà i les veus de Marian Abrines, Marc Casanovas, David Osa, Albert Prat i Marc Vidal.