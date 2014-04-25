'Delitos y faldas' en 'Mundo Babel'

  • Hablamos con la editora de moda y bloggera Eugenia de la Torriente
  • También con Ruven Afanador, fotógrafo de moda internacional
  • Escucha Mundo Babel todos los sábados de 10.00 a 12.00 en Radio 3
Fotografía de Ruven Afanador
JUAN PABLO SILVESTRE (RADIO 3)

Delitos y Faldas es el título de un blog a cargo de Eugenia de la Torriente, editora, de moda en particular, de El País, invitada en esta edición dedicada al mundo de la moda.

Junto a ella, desde Nueva York,  Ruven Afanador, afamado y codiciado fotógrafo de moda internacional del primer nivel.

Mundo BabelMundo Babel - Delitos y Faldas - 26/04/14

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Ella pone la sutileza, el equilibrio y el conocimiento que le falta a la mayoria del mundo "fashionista". El, más allá de la frivolidad y el negocio, es un artista con mayúsculas. Un auténtico original con sello hispano y español en el mundo.

Los "delitos" podrían ser el snobismo, la histeria, el consumismo, el gregarismo la volatilidad e incluso la explotacion de seres humanos pero ellos son sus virtudes y la B.S.O. el mejor paisaje para un especial momento de gracia y glamour.