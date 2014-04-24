Radio Exterior de España, en la TDT

Radio Exterior de España ya se escucha en nuestro país a través de la TDT. Desde cualquier municipio y provincia se puede disfrutar, a través de la televisión, de los más de 55 programas del canal internacional de la radio pública.

Son espacios centrados principalmente en la Marca España, pero también en la difusión de la sociedad y la cultura española. Radio Exterior de España es, además, un vínculo de unión entre nuestro país y las comunidades emigrantes que han salido y que han llegado a España en los últimos años desde todas partes del mundo.