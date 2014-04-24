"Directe 4.0" emet un programa especial des del Barcelona Open Banc Sabadell, 62è trofeu Conde de Godó de tennis
- Alguns dels convidats de l'especial seran els ex tennistes Manuel Orantes, Jordi Arrese i Juan Avendaño
- A més, la tertúlia esportiva dels divendres se centrarà en l'actualitat del tennis i el torneig
Aquest divendres el programa "Directe 4.0" de Ràdio 4 RNE, dirigit i presentat per Xantal Llavina, es desplaça al Barcelona Open Banc Sabadell per fer el programa, des del Village del Reial Club de Tennis Barcelona on se celebra el "Trofeu Conde de Godó" en l'edició número 62.
A partir de les 16h, Xantal Llavina, des de l'estand de RTVE al Village, entrevistarà els ex tennistes Manuel Orantes, Jordi Arrese i Juan Avendaño (ex capità de la Copa Davis), amb connexions amb Bruno Sokolowicz i David Serra.
Ferran Grau explicarà les novetats del torneig d'aquest any i connectarà en directe amb la Marga Lluch, cap d'esports de Ràdio 4, des dels partits de la pista central. A més, el col·laborador del programa Roger Franco repassarà les darreres novetats en aplicacions esportives.
A partir de les 17h visitaran el programa Albert Agustí, President del Reial Club de Tennis Barcelona, i Albert Costa, Director del Barcelona Open Banc Sabadell.
El periodista de la Vanguardia Lluís Amiguet farà la seva 'Contra 4.0' i participaran al programa els emprenedors esportius: Sara Carmona, entrenadora personal de vips, i Radikal Swim.
A partir de les 18h començarà la tertúlia esportiva del divendres, centrada aquesta setmana en el tennis i el Barça, amb la participació dels ex tennistes Andrés Gimeno i José Luis Arilla i els col·laboradors esportius habituals del programa, els periodistes Pitu Abril, Ferran Martínez, Josep Capdevila, Núria Casas i Marga Lluch.
Per acabar, com cada divendres, els millors moments de la setmana del "Directe 4.0".