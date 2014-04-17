Aquest 'SANT JORDI 2014' de Ràdio4 el viurem també al Directe 4.0 de 16h a 19h des de Plaça de Catalunya
- Els Catarres, Cesc Freixas i Gerard Quintana & Xarim Aresté actuaran en directe.
- Miguel Ríos, Lluís Bassat, Ángeles González Sinde i Ferran Mascarell entre els convidats de l’especial.
Els autors, la música en directe i els oients seran els protagonistes. Ens acompanyaran a partir de les 16h la cantant Nina que ens presenta el seu llibre: "Amb veu pròpia", Isabel Clara Simó amb el títol “Tota aquesta gent" i Lluís Bassat amb “Creativitat”. També l’escriptora Rosa Regàs amb el seu llibre "Entre el seny i la rauxa" i també la gran visita de Miguel Ríos que també estrena llibre "Cosas que siempre quise contarte". Tot això amb la música i l’ actuació en directe de Cesc Freixes!
Pel Sant Jordi escoltarem històries d’amor dels nostres oients i a partir de les 17h ens acompanyaran els escriptors Rafel Nadal que ens presenta el seu llibre "Quan en dèiem xampany", Manel Cuyàs amb el seu “El nét del pirata"i la periodista i presentadora Mònica Carrillo amb el seu llibre "La luz de Candela".
Farem Ciència per a gent de Lletres amb el nostre científic Dani Jiménez i també hi serà l’escriptora Clara Sánchez (Premi Planeta 2013) amb el "El cielo ha vuelto" i Ángeles González Sinde (finalista Premi Planeta) amb "El buen hijo"
Tot amb això amb l’actuació en directe des de plaça Catalunya dels Catarres!
I a partir de les 18h ens visitarà també Ignacio Elguero de RNE ens presenta: "Leif Garret en el dormitorio de mi hermana", Albert Villaró (Premi Josep Pla) amb "Els Ambaixadors", el nostre col.laborador Quim Masferrer, tindrem l’actuació dels Mali Vanili i la visita de luxe del conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Acabarem l’especial amb la música en directe de Gerard Quintana & Xarim Aresté!
Us esperem des de Ràdio 4 a la plaça de Catalunya, a la banda de la Rambla, per celebrar el Sant Jordi plegats! Hi haurà regals!
Hi serà tot l’equip dirigit i presentat per Xantal Llavina, Quique Quera, Ferran Grau, Bruno Sokolowich, David Serra i Ramón Fornós.