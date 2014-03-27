El trío Scherzando llega desde Salamanca como invitado esta semana en 'Música joven'

Los chicos del trío Scherzando de violín, chelo y piano (Gema Jurado, Ana Camacho y Darío Meta respectivamente) son los invitados de esta semana en Música joven, el espacio de Radio Clásica hecho por y para aquellos que quieren abrirse camino en el mundo de la clásica, tanto a nivel nacional como internacional.

El joven trío Scherzando está compuesto por tres músicos españoles que estudian en el Conservatorio Superior de Castilla y León en Salamanca, donde comenzaron a tocar juntos, y donde trabajan con profesores como Karolina Michalska, Aldo Mata, Sophia Hase.

Su trabajo como grupo ha estado dirigido por el pianista Héctor J. Sánchez y por el violinista Alejandro Bustamante. A pesar de su reciente formación, el trío ha actuado ya en varias ciudades españolas, incluyendo el Ciclo del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca.

Sus integrantes atesoran una amplia experiencia y frecuentan las más importantes orquestas jóvenes y profesionales, como son la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Joven de Andalucía y Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, y asisten a cursos de especialización con figuras nacionales relevantes, como es el caso del Cuarteto Quiroga.

Música joven se emite los domingos a las 10.00h, con Laura Prieto.