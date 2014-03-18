L'altra ràdio arriba a l'edició 2100 i ho celebra amb un programa especial
- Celebrem l’edició 2100 amb un programa especial i la incorporació d’una nova entitat a l’equip del programa.
- L’altra ràdio va néixer la temporada 1979-80 com un programa dedicat a la radioafició i la radioescolta i amb el pas dels anys ha esdevingut en un magazine divulgatiu de la cultura audiovisual. Moltes organitzacions i institucions relacionades amb aquest tema han pogut explicar les seves activitats des d’aquest espai genuïnament de ràdio pública.
Aquest divendres 21 de març, a les 22:05 el programa, dirigit i presentat per Cinto Niqui, celebrarà la seva edició número 2100. Per celebrar-ho L’altra ràdio farà un programa especial fidel a la idea expressada pel poeta Foix: “«M’exalta el nou i m’enamora el vell». El programa sempre ha combinat la divulgació de les novetats tecnològiques amb l’interès per la història de les telecomunicacions i, especialment, de la ràdio.
A més, la Fundació Mobile World Capital Barcelona s’incorpora a la quinzena d’institucions que cada mes participen en aquesta temporada al programa (mobileworldcapital.com).
Amb motiu dels 40 anys de la Revolució dels Clavells de Portugal, que se celebra el proper mes d’abril, recuperarem l’entrevista que Manuel Sorribas va fer, fa 25 anys, al Tinent Coronel Otelo Saiva de Carvalho, sobre el paper de la ràdio en aquell fet històric.
Escoltarem el dramàtic radiofònic d’intriga Zzzmmm, escrit per Esteve Martorell i Esteve, que va ser un dels guanyadors del concurs Cas Tic 2012.
Lluís Miret, Director de l’àrea de mobilitat per a tothom de la Fundació Mobile World Capital Barcelona explicarà que ja es poden executar algunes accions en els dispositius mòbils, simplement pensant-les. La connexió cervell, dispositiu electrònic, sembla que comença a ser possible.
L’Albert Isern, director executiu de l’empresa Bismart parlarà d’eines per millorar la gestió de les ciutats, a partir de la transformació de grans volums de dades en coneixement.
Els especialistes habituals del programa, Javier Otero, Marcos Montero i Jordi Carrasco d’UPC Net, de la Universitat Politècnica de Catalunya, donaran les primeres pistes de com serà la telefonia mòbil de cinquena generació (5G).
Miquel Àngel Sàez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats, valorarà la situació de la radioafició al districte EA3.
El programa 2100 de L’altra ràdio es repetirà el diumenge 23 de març, a la mitja nit (00 hores del dilluns). El programa 2100 de L’altra ràdio es repetirà el diumenge 23 de març, a la mitja nit (00 hores del dilluns).
En les tres dècades passades L’altra ràdio ha presentat, abans que altres mitjans, les comunicacions telemàtiques (BBS i Internet), els entorns multimèdia (CD-ROM i DVD), la telefonia mòbil (GSM i UMTS), la ràdio i la televisió via satèl•lit, etc.
El programa no ha oblidat mai que la tecnologia està al servei de la comunicació de continguts, de manera que ha actuat com un gran fòrum obert a tots els professionals que treballen en els mitjans audiovisuals. Uns 1000 professionals han parlat de la seva trajectòria professional i han reflexionat sobre la funció de la ràdio i la televisió. S'han emès reportatges o entrevistes sobre la radiodifusió a un centenar de països i unes 150 emissores municipals i televisions locals catalanes han passat pel programa informant de les seves activitats. El contingut local sempre ha coexistit amb el contingut internacional.
L'Altra Ràdio ha rebut diferents premis: “Salvador Escamilla”, al millor programa de la ràdio pública catalana concedit per l’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España (AER), el 2013. “Excel•lència 2010 als mitjans de comunicació”, atorgat pel Col•legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC); "Connexió", de la Federació Catalana d'Instal•ladors de Telecomunicacions, l'any 2000 i 2006; el de l'Associació Professional Espanyola d'Informadors de Premsa Ràdio i Televisió (APEI), el 1999; el premi de la Fundació Rafael Peris a la millor iniciativa cultural de la radiodifusió professional de 1995. I una menció honorífica dels Premis Ràdio Associació, de l'any 2005.
(Més informació al web altraradio.cat o escrivint a: altraradio@gmail.com)