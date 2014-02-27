El 16 de marzo vuelve La Radio Encendida
- Te esperamos el domingo 16 de marzo a partir de las 12.00
- Consigue tus invitaciones desde dos horas antes de cada bloque
- Sigue los conciertos en streaming en nuestra web ( de 19.30 a 23.00 h.)
Ya está aquí La Radio Encendida 2014. Un año más, Radio 3 llena La Casa Encendida de música por un día para ofrecer un maratón de conciertos que podrás seguir en directo en Radio 3.
La Radio Encendida 2014 tendrá lugar el domingo 16 de marzo desde las 12.00 del mediodía. Este año, los conciertos están repartidos en nueve bloques alternativos entre el Auditorio y el Patio de La Casa Encendida. Para acceder a las actuaciones, la organización repartirá invitaciones hasta completar el aforo desde dos horas antes del comienzo de cada uno de los nueve bloques de conciertos
Toma nota de los artistas y los horarios:
12:00 en el Patio: Sara Pi, Nach y Rayden
13:30 en el Auditorio (Escenario AIEnRuta): Sangre, Ricardo Vicente y The Noises
14:30 en el Patio: Amy Doherty y Dinero
15:30 en el Auditorio (Escenario AIEnRuta): I Am Dive, Cuchillo y Tremenda Trementina
17:00 en el Patio: Los Nastys y León Benavente
18:00 en el Auditorio (Escenario AIEnRuta): Ángel Stanich, Tachenko y Polock
19:30 en el Patio: We Are Standard e Izal
20:30 en el Auditorio (Escenario AIEnRuta): Neuman y Señor Chinarro
21:30 en el Patio: Najwa, Sidonie y EmeDJ + Bravo Fisher
La Radio Encendida está organizada por Radio 3 y La Casa Encendida, en colaboración con AIEnRuta y Festimad.