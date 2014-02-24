Especial Directe 4.0 des del Mobile World Congress de Barcelona
- Kim Faura, director General de Telefónica a Catalunya i Albert Buxadé, director General de Vodafone, entre els convidats del programa de Ràdio4.
- Durant tres hores el programa Directe 4.0 explicarà les novetats en telèfons, aplicacions, tauletes i la tecnologia portable (polseres, ulleres intel•ligents i rellotges).
Aquest dimarts 25 de Febrer es farà el programa Directe 4.0 de Ràdio 4 RNE des de la fira del mòbil organitzada per GSMA que destaca per la seva repercussió internacional i per l'oportunitat que tenen les marques de presentar nous models de telèfon i noves tecnologies.
El programa, dirigit i presentat per la periodista Xantal Llavina, explicarà les darreres tendències del mòbil en connexions en directe amb Ferran Grau i tots els detalls de la conferència de dilluns del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, on parlarà de la compra de Facebook de Whatsapp per 16.000 milions de dólars.
Durant les tres hores passaran per l’stand de RTVE del Directe 4.0 en Sergio Cortés, Director de Cink i Social-Buy.com i Edu Fusté que ens parlaran de la visita de Mark Zuckerberg . L’Òscar Pallarols, Director del projecte industrial de Mobile World Capital i Carlos Ferreiro, CEO d' Appcircus.
A partir de les 17h ens visitarà Kim Faura, Director General de Telefónica a Catalunya i Director de Relacions Corporatives de Telefónica a Espanya. Amb en Ricard Castellet conversarem amb Manel Cervera, director de desenvolupament de negoci "Lleida.net" i Albert Sitjà, Director d'IPR & Desenvolupament Corporatiu del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. I amb en Roger Franco sabrem totes les novetats en aplicacions amb el President de "Catalunya Apps", Pau Font.
A partir de les 18h visitarà l’stand del Directe4.0 l’ Albert Buxadé, Director General de Vodafone a Catalunya per conèixer les darreres novetats en mòbils. Amb l’ Albert Riba conversarem amb Jordi Martin, Desenvolupador de negoci de la UPC Tenchology Center i amb un representat d’ ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.
Amb l'economista de IESE, Jaume Llopis analitzarem el gran impacte econòmic del MWC. La fira tindrà un impacte positiu de 356 milions d'euros, amb la creació de 7.200 llocs de treball directes i amb en Mohamed El Amrani explicarem l'evolució de la telefonia móbil, des del primer dispositiu creat el 1977.