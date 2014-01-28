'Gente en sitios' de Juan Cavestany, Premi RNE Sant Jordi de Cinematografia a la millor pel·lícula espanyola
• Aura Garrido per ' Stockholm ' i Antonio Dechent per ' A porta freda' , reconeguts com a millor actriu i millor actor espanyols
• El jurat , format per professionals dels mitjans de comunicació , ha elegit avui els guanyadors dels Premis Sant Jordi de Cinematografia , que celebren la seva 58 ª edició
El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia que atorga RNE Catalunya ha escollit 'Gente en sitios', de Juan Cavestany, com la millor pel·lícula de la 58a edició dels premis. Aura Garrido i Antonio Dechent han estat considerats millor actriu i millor actor.
Rodada sense pressupost i càmera en mà, 'Gente en sitios' és una comèdia, un drama, un relat social i una pel·lícula, una mica surrealista. La protagonitzen, entre d'altres, Maribel Verdú, Adriana Ugarte, Alberto San Juan i Antonio de la Torre, i compta amb la participació de TVE.
Aura Garrido ha aconseguit el premi a millor actriu espanyola per la pel·lícula 'Stockholm', mentre que el premi a millor actor espanyol ha recaigut en Antonio Dechent per la seva interpretació a ' A puerta fría ', que també està participada per TVE. El Sant Jordi a la millor opera prima ha estat per a 'La Plaga' de Neus Ballús.
En l'apartat internacional, la cinta 'La gran belleza' de Paolo Sorrentino, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Matthew McConaughey per la seva interpretació a 'Mud' , i Adèle Exarchopoulos pel seu paper a 'La vida de Adèle' ( participada per TVE ), són considerats millor actor i actriu estrangers.
El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema, Conxita Casanovas de RNE reuneix cada any als més representatius crítics i especialistes en el 'setè art' en els mitjans de comunicació.
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen cada any la trajectòria professional d'una persona destacada en el món del cinema. Així mateix, es concedeix el Premi Sant Jordi a la Indústria en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, per votació dels oients de RNE, es lliuren la Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera . El nom dels guanyadors d'aquests premis es coneixerà més endavant.
La gala de lliurament se celebrarà el dilluns 28 d'abril a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm a Barcelona.