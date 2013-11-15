Divendres 15 de novembre a les 16h a R&agrave;dio 4

Entrevistem al jugador de bàsquet del Barça, Marcelino Huertas al 'Directe 4.0'

  • A més, parlarem amb l’Anna Molas, la catalana que forma part de l’equip del nou alcalde de Nova York.
DIRECTE 4.0 - RTVE.es

Aquest divendres a “Directe 4.0”, entrevistarem al jugador de bàsquet del Barça, Marcelino Huertas, un brasiler que forma part d’un equip amb aspiracions a l’Euroleague.

Amb la Conxita Casanovas, repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana a la seva secció “La Catifa Vermella”, on destacarà “Blue Jasmine”, el nou film del director Woody Allen.

A la secció “Canvi de Xip” amb en Bruno Sokolowicz, tindrem l’oportunitat de parlar amb l’Anna Molas, la catalana que forma part de l’equip del nou alcalde de Nova York.

A més, farem tertúlia esportiva amb Xavi Riera de La Sexta, Noemi Mancebo de Teledeporte, Sergi Dejuan del 9 Esportiu i també amb el periodista Jaume Rius, que ens presentarà el seu llibre “La Corrupció en el Periodisme Esportiu”.

Finalment, tancarem el programa amb en Ferran Grau i els millors moments de la setmana al “GREATEST HITS”.