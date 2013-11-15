Entrevistem al jugador de bàsquet del Barça, Marcelino Huertas al 'Directe 4.0'
- A més, parlarem amb l’Anna Molas, la catalana que forma part de l’equip del nou alcalde de Nova York.
Aquest divendres a “Directe 4.0”, entrevistarem al jugador de bàsquet del Barça, Marcelino Huertas, un brasiler que forma part d’un equip amb aspiracions a l’Euroleague.
Amb la Conxita Casanovas, repassarem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana a la seva secció “La Catifa Vermella”, on destacarà “Blue Jasmine”, el nou film del director Woody Allen.
A la secció “Canvi de Xip” amb en Bruno Sokolowicz, tindrem l’oportunitat de parlar amb l’Anna Molas, la catalana que forma part de l’equip del nou alcalde de Nova York.
A més, farem tertúlia esportiva amb Xavi Riera de La Sexta, Noemi Mancebo de Teledeporte, Sergi Dejuan del 9 Esportiu i també amb el periodista Jaume Rius, que ens presentarà el seu llibre “La Corrupció en el Periodisme Esportiu”.
Finalment, tancarem el programa amb en Ferran Grau i els millors moments de la setmana al “GREATEST HITS”.