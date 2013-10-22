Nuevas frecuencias para América y África

Radio Exterior de España suspende con carácter definitivo sus emisiones en onda corta desde el centro emisor de Cariari, en Costa Rica. Estos cambios afectan a los oyentes que nos sintonizan desde Centro América, Norteamérica y el norte del cono Sur americano.

Aumentamos una hora diaria nuestras emisiones para:

América Centro Sur. 6125 Khz. de 00.00 a 06.00 UTC.

América Centro Norte. 9535 Khz. de 00.00 a 06.00 UTC.

Además estrenamos nuevas emisiones y frecuencias para América y África.

De lunes a viernes:De lunes a viernes:

- América Centro. 17595 Khz. de 12.00 a 15.00 UTC.

- América Centro Norte. 216140 Khz. de 13.00 a 16.00, y 17850 Khz. de 19.00 a 22.00 UTC.

- África (emisión en portugués). 17590 Khz. de 19.00 a 20.00 UTC.

Sábado y domingo:Sábado y domingo:

- América Centro Sur. 17595 Khz. de 12.00 a 17.00

- América Centro Norte. 21640 Khz. de 13.00 a 17.00, y 17850 de 17.00 a 23.00 UTC.

En próximos días, a través de nuestra programación y de nuestra página web, les informaremos de las nuevas frecuencias y horarios con los que podrán seguir escuchando Radio Exterior de España.