Nuevas frecuencias para América y África

A partir del próximo 28 de octubre, Radio Exterior de España suspende con carácter definitivo sus emisiones en onda corta desde el centro emisor de Cariari, en Costa Rica. Estos cambios afectan a los oyentes que nos sintonizan desde Centro América, Norteamérica y el norte del cono Sur americano. Aumentamos una hora diaria nuestras emisiones para:

América Centro Sur. 6125 Khz. de 00.00 a 06.00 UTC.

América Centro Norte. 9535 Khz. de 00.00 a 06.00 UTC.

Además estrenamos nuevas emisiones y frecuencias para América y África.

De lunes a viernes:

- América Centro. 17595 Khz. de 12.00 a 15.00 UTC.

- América Centro Norte. 216130 Khz. de 13.00 a 16.00, y 17850 Khz. de 19.00 a 22.00 UTC.

- África (emisión en portugués). 17590 Khz. de 19.00 a 20.00 UTC.

Sábado y domingo:

- América Centro Sur. 17595 Khz. de 12.00 a 17.00

- América Centro Norte. 21630 Khz. de 13.00 a 17.00, y 17850 de 17.00 a 23.00 UTC.

En próximos días, a través de nuestra programación y de nuestra página web, les informaremos de las nuevas frecuencias y horarios con los que podrán seguir escuchando Radio Exterior de España.

A partir del próximo 28 de octubre, Radio Exterior de España suspende con carácter definitivo sus emisiones en onda corta desde el centro emisor de Cariari, en Costa Rica. Estos cambios afectan a los oyentes que nos sintonizan desde Centro América, Norteamérica y el norte del cono Sur americano.

Aumentamos una hora diaria nuestras emisiones para:

América Centro Sur. 6125 Khz. de 00.00 a 06.00 UTC.

América Centro Norte. 9535 Khz. de 00.00 a 06.00 UTC.

Además estrenamos nuevas emisiones y frecuencias para América y África.

De lunes a viernes:

- América Centro. 17595 Khz. de 12.00 a 15.00 UTC.

- América Centro Norte. 216130 Khz. de 13.00 a 16.00, y 17850 Khz. de 19.00 a 22.00 UTC.

- África (emisión en portugués). 17590 Khz. de 19.00 a 20.00 UTC.

Sábado y domingo:

- América Centro Sur. 17595 Khz. de 12.00 a 17.00

- América Centro Norte. 21630 Khz. de 13.00 a 17.00, y 17850 de 17.00 a 23.00 UTC.

En próximos días, a través de nuestra programación y de nuestra página web, les informaremos de las nuevas frecuencias y horarios con los que podrán seguir escuchando Radio Exterior de España.