Fin de las emisiones en onda corta desde el centro de Cariari
- 28 de octubre
- Centro América, Norteamérica y el norte del cono Sur americano
REE
A partir del próximo 28 de octubre, Radio Exterior de España suspende con carácter definitivo sus emisiones en onda corta desde el centro emisor de Cariari, en Costa Rica. En paralelo, se aumentará considerablemente a partir de esa misma fecha las emisiones por onda corta desde el centro emisor de Noblejas, en España.
Estos cambios afectan a los oyentes que nos sintonizan desde Centro América, Norteamérica y el norte del cono Sur americano.
En próximos días, a través de nuestra programación y de nuestra página web, les informaremos de las nuevas frecuencias y horarios con los que podrán seguir escuchando Radio Exterior de España.