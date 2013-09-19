Sense ímit un programa de Ràdio 4 dirigit i presentat per Josep Maria Cano
Sense límit
- Dimarts de 15h a 15.30h
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SENSE LÍMIT - RTVE.es
Per als amants de l'esport i la muntanya. Per a les persones que gaudeixen corrent per la Ciutat, pedalejant per la carretera, pujant muntanyes o descobrint senders. Sols o en grup Amb amics o amb la família. Sense Limit és el seu programa. Agenda de carreres. Pautes d'entrenament. Consells de salut. Noves rutes Material .... Però també ens acostem als cims del món amb els nostres alpinistes, conversem amb els esportistes d'elit, recolzem els reptes solidaris que molts esportistes es proposen. A Ràdio 4 cada setmana vam demostrar que els límits ens els posem nosaltres i ajudem a aquells que volen anar un pas més enllà. En 30 minuts combustible per a tota la setmana. Ens acompanyes ???