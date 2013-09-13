La Felicitat
- Dijous de 22.00 a 23.00
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Cada setmana coneixerem d'aprop vides singulars d'homes i dones que han apostat per LA FELICITAT, tot i ser plenament conscients que l'existència no sempre és un plàcid camí de flors...
Els nostres protagonistes ens explicaran com treballen i com defensen la seva personal i intransferible manera de ser feliços, afrontant els moments difícils i les inevitables adversitats.
Però en cada conversa també hi serà present un "expert", un coach, psicòleg o filòsof que ens ajudarà a passar de les anècdotes concretes a les categories més generals, aportant perspectives diverses, dades, estudis i, en definitiva, una mirada crítica i lúcida que ens ajudarà a comprendre una mica millor en què consisteix aquest miracle que anomenem "estar vius".
La prestigiosa empresa de productes de cosmètica 100% natural, ALQVIMIA, cada setmana ens aportarà coneixements i suggerències pràctiques per poder assolir la felicitat a través del fràgil equilibri que hi ha entre la cura del nostre cos i la cura de l'esperit.
Desitgem retrobar-nos cada setmana amb tu per fer junts aquest apassionant viatge a la recerca de la felicitat... Vols venir?"