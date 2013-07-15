Los mejores cócteles del verano con Hora América

El programa de Hora América sale este mes de julio a la terraza de la Casa de América para descubrir los innumerables sabores que nos ofrece la coctelería latinoamericana.

Los expertos cocteleros de Le Cabrera nos descubrirán los secretos y las claves para crear los mejores cócteles del verano. Recetas y trucos traídos desde las playas más paradisiacas de América Latina hasta el corazón de Madrid.

Una oportunidad única para disfrutar al aire libre de las mejores bebidas con sabor latinoamericano.