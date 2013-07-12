Relaciones América Latina - Unión Europea

  • Programa Europa Abierta
  • Lunes 15, 11.05 (09.05 UTC)
  • Casa de América
REE

Las relaciones América Latina - Unión Europea a debate.

El lunes 15 realizamos en directo, a las 11.05 (09.05UTC), el programa Europa Abierta desde la Casa de América.

Nos visitarán:

  • Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano
  • Rafael Estrella, vicepresidnete del Real Instituto Elcano
  • Heraldo Muñoz, delegado de América Latina de PNUD
  • Jean-Michel Blanquer, director general de ESSEC