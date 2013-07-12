Relaciones América Latina - Unión Europea
- Programa Europa Abierta
- Lunes 15, 11.05 (09.05 UTC)
- Casa de América
REE
Las relaciones América Latina - Unión Europea a debate.
El lunes 15 realizamos en directo, a las 11.05 (09.05UTC), el programa Europa Abierta desde la Casa de América.
Nos visitarán:
- Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano
- Rafael Estrella, vicepresidnete del Real Instituto Elcano
- Heraldo Muñoz, delegado de América Latina de PNUD
- Jean-Michel Blanquer, director general de ESSEC