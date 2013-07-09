La periodista de RNE Conxita Casanovas, Premi de Comunicació Alfonso Sánchez 2013 de la Academia de Cine
• "He procurat sempre ajudar al talent brillant que hi ha al nostre cinema i que sigui més conegut. I aquest premi em dóna empenta i energia per seguir en això ", ha afirmat la directora i conductora de l'espai 'Va de cine', de Ràdio 4.
• Aquest prestigiós guardó reconeix "la tasca dels mitjans i els seus professionals per divulgar i promocionar el nostre cinema".
La periodista de RNE Conxita Casanovas ha rebut aquest matí, a la seu de l'Acadèmia de Cinema i de mans del seu president, Enrique González Macho, el Premi de Comunicació Alfonso Sánchez, guardó que distingeix cada any la tasca dels mitjans i els seus professionals per divulgar i promocionar el nostre cinema.
"Sempre m'he sentit una de les vostres perquè us he sentit sempre al costat, mai davant. He procurat sempre ajudar, ajudar que el talent, que n'hi ha i molt al nostre cinema, brilli i surti a flotació. I aquest premi em dóna empenta i energia per seguir en això ", ha afirmat Casanovas.
La directora i presentadora del programa 'Va de cine', de Ràdio 4 - que cobreix també per a Ràdio Nacional d'Espanya els festivals i esdeveniments cinematogràfics nacionals i internacionals més importants-és la primera dona que rep aquest prestigiós guardó creat per l'Acadèmia en memòria del qual durant dècades va ser la veu espanyola de la crítica cinematogràfica i que en edicions anteriors ha recaigut en programes com 'Versión Española', de TVE, o professionals com Antonio Gasset o Diego Galán.
La periodista catalana va estar acompanyada en aquest acte per companys, amics i professionals del cinema com Assumpta Serna, Lola Marceli, Juanjo Puigcorbé, Carmelo Romero, Fernando Lara, Julieta Serrano, Puy Oria o Fernando López Puig-director de l'àrea de cinema de TVE- així com per nombrosos companys de RNE, amb els quals va compartir el premi.
Responsable de l'espai d'actualitat cinematogràfica de Ràdio 4 'Va de cine'-guardonat amb els Premis Ciutat de Barcelona i per l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya-Conxita Casanovas va ser la primera dona a ocupar la presidència del jurat dels Premis Sant Jordi de Cinematografia i ha col·laborat en diferents mitjans, com ara la revista 'De cine', el programa de la 2 'Continuarà' i els espais radiofònics de l'emissora pública 'L'ull crític', 'De pel · lícula' i 'La tarda en viu' entre d'altres.
Per la seva difusió del setè art ha estat guardonada per l'Acadèmia de Cinema Català i la Mostra del Cinema Llatinoamericà de Lleida-Premi Ángel Fernández Santos-, reconeixements a la seva trajectòria professional als que ara suma l'Alfonso Sánchez.