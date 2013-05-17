Made in Spain - Arquitectura iberoamericana en el mundo

Coincidiendo con la exposición de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, el programa Made in Spain de Radio Exterior de España se traslada un mes más a la Casa de América para tratar la presencia de la arquitectura iberoamericana en el mundo.

Tres arquitectos premiados en esta VIII BIAU conversarán sobre la importancia de la arquitectura en el ámbito iberoamericano y su presencia en cada país.

- Arturo Franco,premio a Publicaciones Periódicas de la VII BIAU por Arquitectura COAM.

- Manuel Pascual, miembro de Inteligencias Colectivas, plataforma seleccionada por la VIII BIAU por el proyecto Palomino, distinguido también en la Bienal Colombiana con el Premio de Urbanismo.

- Juan Herreros, premio Investigación Aplicada de la VII BIAU por Madrid Centro.

Participa telefónicamente:

- Juan Felipe Mesa (Plan B Arquitectos) premio Obra Construida por Escenarios Deportivos (Medellín, Colombia).