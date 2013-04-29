Menció de qualitat pel Directe 4.0 als premis Ràdio Associació de Catalunya
El programa que dirigeix i presenta Xantal Llavina, Directe 4.0, ha estat premiat amb la 'MENCIÓ DE QUALITAT AL MILLOR PROGRAMA DE RÀDIO' en el guardons que otorga Ràdio Associació de Catalunya.
Els 13ns premis Ràdio Associació Catalunya han valorat el Directe 4.0 per presentar d’una manera fresca i dinàmica l’actualitat, la innovació, la tecnologia amb una clara aposta per internet i les xarxes socials com a elements que permeten estar en contacte amb els oients.
Cada tarda Entrevistes amb profunditat, fem un Cafè o Té amb famosos, la portada d’actualitat, opinions, els Diaris Digitals, els #hastags i el més destacat de la xarxa amb tot l’equip del programa i connexions en directe amb els responsables de les portades dels diaris: La Vanguardia, El Periódico, El PuntAvui i el Diari Ara. En aquesta Segona Temporada del Directe 4.0 estrenem nous col.laboradors: El periodista Sergi Mas i en Quim Masferrer ens faran el Cara a Cara més irònic de l’actualitat, Saül Gordillo amb la seva Xarxa.cat ens portarà les darreres notícies d’Internet i Twitter. L’Albert Rami ens donarà remeisper viure millor de forma natural, un cop al mes el psicòleg Antonio Bolinches ens analitzarà el nostre Territori Emocional i l’Elena Crespi ens parlarà de sexe. La periodista de Ràdio 4 Conxita Casanovas ens portarà les estrenes de cinema cada setmana i amb la Maite Boada ens n’anirem de viatge. Amb els advocats del Col·lectiu Ronda a Denúncia4 denunciarem diferents casos i conflictes socials amb els seus protagonistes. I amb la Dolors Boatella coneixerem les imatges més curioses i els fotoLOLs de la xarxa.
I tornen els col.laboradors de la Primera Temporada del programa!: L’actor Quim Masferrer superarà un Repte d’Actualitat i l’escoltarem al Cara a Cara i a Esports, La Contra 4.0 amb el periodista de la Vanguardia Lluís Amiguet, Economia 4.0 amb el professor de IESE Jaume Llopis, Clàssics 4.0 amb el filòsof Bernat Dedéu, la Cuina 4.0 amb Fabián Martín, Social Media amb Dani Casanovas, Publicitat.comamb la Carlota Fàbregas, Escena 4.0 i teatre amb l’Enric Cambray, el Jardi 4.0 i la cultura amb la Laura Calçada, l’Óscar Moré A peu de carrer, Emprenedors amb l’Albert Riba i els companys de “Tinc una idea” de TVE, Llegeix, Menja i Viatja amb la Rosa Gil, l’Edu Fusté i el Bruno Sokolowicz, La Vinya és Bella amb Meritxell Falgueras, Món Nou amb Mireya Ashley, Salut 4.0 amb els metges Neus Jou i Antoni Grau, el Queixer automàtici el Repor 4.0 amb Ferran Grau, la Pista 4.0 i els Millors Moments de la setmana amb l’Edu Fusté. La Cultura al Món amb David Escamilla, també la Música 4.0 amb Bruno Sokolowicz, Yes Weekend amb Marc Figueras, Esports 4.0 i la Tertúlia Social. I cada tarda Concurs amb Doble Premi pels oients amb el Quique Quera.
Col·laboradors 4.0: Quim Masferrer, Sergi Mas, Saül Gordillo, Bernat Dedéu, Lluís Amiguet, Jaume Llopis, Fabián Martín, Carlota Fàbregas, Rosa Gil, Albert Riba, Dani Casanovas, Mireia Ashley, Enric Cambray, Laura Calçada, Albert Rami, Maite Boada, Óscar Moré, Conxita Casanovas, Antonio Bolinches, Elena Crespi, David Escamilla, Meritxell Falgueras, Dolors Boatella i els metges Neus Jou i Antoni Grau.
Tertulians 4.0: Miquel Martí Gamisans, Nathan Baidez, Natàlia Molero, Marta Sánchez (TVE), Marta Cáceres (TVE), Josep Salvat, Gemma Aguilera, Juan Arza, Toni Hervàs, Eduard Güell, Álex Ávila, Xavi Díaz (TVE) , Josep Capdevila (Sport), l’assessor d’imatge professional Josep Pons, Ferran Martínez ( Mundo Deportivo),Sergi Dejuan (El 9 esportiu), Oriol Domènech (Mundo Deportivo), Xavi Riera (Sexta Deportes), Quim Domènech (Punto Pelota), Edgar Fornós (Barça TV), Isabel Bosch (TVC), Sónia Ribó i els companys d’esports de Ràdio 4.