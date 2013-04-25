Wonderland i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona creen sinergies i col·laboren en un concurs de microrelats

Rosa Gil, directora del programa cultural Wonderland de Ràdio 4, ha participat en el jurat del I concurs de micro-relats organitzat per la Comissió de Cultura de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Els escriptors David Vivancos i Jesus Esnaola també van formar part del jurat que va lliurar el premis ahir en una cerimònia a la mateixa Facultat de Dret. Els dos són membres de la família Wonderland i participen sovint al concurs de microrelats organitzat setmanalment en aquest programa. Els dos relats que han rebut un accèssit són "L'amor segons Plató", de Carla Martínez, i "Carmín, tabaco y Brugal", d'Albert Bayon. El certamen s'ha organitzat amb motiu de les festes institucionals d'aquesta casa.

L'amor segons Plató

Vuit són els segons que necessito per tal d'enamorar-me de tu profundament i irreversible. Amb només una vida no tinc temps material per treure'm el dard emmetzinat que jo mateixa m'he llançat; per esborrar tots els somriures que he malinterpretat; per deixar d'imaginar que les nostres mans s'han tocat; per reconèixer que t'he idealitzat...

Carmín, tabaco y Brugal

Suena esa canción pop francesa, la de los "Uh, uhs" en falsete, esa cuyo título jamás consigo descubrir. Hoy no me paro a intentar entender algo de la letra para buscarla después, voy demasiado pasado. La pista está abarrotada y llevo tanto ron encima que estoy haciendo algo vagamente parecido a bailar, ignorándola de manera tan obvia que sólo evidencia hasta que punto estoy pendiente de cada pequeña cosa que hace. Piensa que la odio y, la verdad, le he dado motivos. Me toca el hombro y, cuando me giro, se acerca para intentar hacerse oír por encima de la música. Su aliento roza mi cuello y un escalofrío me recorre hasta los dedos de los pies. No he entendido ni una palabra. La tengo a escasos centímetros y sus ojos me miran, expectantes. Su boca sabe a carmín, tabaco y Brugal. Nunca he probado nada mejor. Y por un fugaz instante todo desaparece, las sonrisas fingidas, la culpa, los remordimientos y las noches en vela; sólo queda el deseo. Y ella. Acaba tan repentinamente como empieza, su sabor en mis labios la única prueba de que no lo he soñado. Marc vuelve sonriente de la barra y nos da las bebidas. Y mientras besa a su novia, me bebo la mitad de mi copa de un trago. Con suerte mañana no recordaré nada.