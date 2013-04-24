Aquest dijous el Directe 4.0 de Ràdio 4 des del Reial Club de Tennis Barcelona
Aquest dijous tot l’equip del Directe 4.0, de les tardes de Ràdio 4, es desplaça al Village del Reial Club de Tenis Barcelona, des de l’stand de Televisió Espanyola, per parlar del Trofeu Compte de Godó - Barcelona Open Banc Sabadell de Tenis i de la seva història.
Pel programa, de 16h a 19h, passaran el tenista Juan Carlos Ferrero, que el mateix dia rep un homenatge per la seva existosa trajèctoria, també els veterans i coneguts tenistes Luis Arillas i Andrés Gimeno, que ens presentarà el seu darrer llibre “Andrés Gimeno, Pasión por el tenis”. A més a més, recordarem la història del Godó en diferents reportatges i connexions en directe i parlarem amb els visitants del Village, on ens acompanyaran Albert Costa, director del Trofeu Comte de Godó i Albert Agustí, President del Reial Club de Tenis Barcelona.
Al programa hi passaran moltes cares conegudes que aquell dia visitaran el Village del Tenis Barcelona i de TVE com: Josep Martí, secretari de comunicació de la Generalitat, Adela Subirana, presidenta de la Fundació catalana GRUP SET DE MUJERES EMPRESARIAS, Borja García Nieto, President del Círculo Ecuestre, Miguel Ángel Gimeno, President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Fernando Carro, President del grup BERTELSMAN ESPANYA, Ginés Alarcón, director general del BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION, Alberto Ojinaga, Director general de Caprabo, Álex Sàlmon , Director el Mundo a Catalunya.
A la tertúlia esportiva, a les 18h, ens acompanyaran des del Village l’estilista profesional Josep Pons, la periodista Carme Barceló, Edgar Fornós periodista de Barça TV, Xavier Riera de la Sexta Deportes, Marga Lluch Cap d’esports de Ràdio 4.
També coneixerem Emprenadors relacionats amb el món de l’esport. Tot plegat amb l’equip del Directe 4.0, el programa dirigit i presentat per Xantal Llavina amb: Quique Quera, Edu Fusté, Ferran Grau, Bruno Sokolowich i Irene Moreno.