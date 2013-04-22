WONDERLAND ESPECIAL DE SANT JORDI ¿ DIMARTS 23 D¿ABRIL
Al Wonderland farem l’especial de San Jordi a l’Ateneu Barcelonès (Carrer de la Canuda, 6). El programa serà presentat per Rosa Gil i Jordi Coromines, poeta, escriptor i col·laborador del Wonderland amb l’espai Laberint. En homentage al dia del llibre a Catalunya el nostre fil conductor serà “elscontes de la cultura”.
Obrirem el programa amb Espido Freire, que recentment ha publicat Los malos del cuento, llibre en què analitza grans personatges de la literatura universal per identificar quins són i com actuen els temibles, però fascinants vilans. Les nostres companyes de cultura dels serveis informatius de Radio 4 Laura González, Montse Soto i Marta Orquin ens explicaran com han anat els esmorzars literaris, les signatures dels autors i les anècdotes lideraries més curioses d’aquesta jornada commemorativa del literatura i la cultura.
A continuació entrevistarem a David Cirici, guanyador de la XXI Edició del Premi EDEBE de literatura infantil i juvenil, amb la novel·la Molsa, i a Jesús Carrasco, nou talent FNAC de literatura, amb Intempèrie.
Ens agrada sorprendre els nostres oients i a la secció L’art d’escriure rebrem la visita d’un escriptor sorpresa, que vindrà acompanyat dels directors de l’Ateneu Barcelonès Jordi Muñoz i Pau Pérez.
Per finalitzar aquest dia tan intens no podíem deixar de valorar els escriptors que col·laboren setmanalment amb Wonderland, per això sentirem el relat guanyador de la setmana, llegit, com sempre, pel seu autor.