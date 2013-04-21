Maria Teresa Campos i Idelfonso Falcones passaran el Sant Jordi amb el Directe 4.0 de Ràdio 4 des de l'Ateneu Barcelonès.
El Directe 4.0 de Xantal Llavina regalarà 100 llibres i 50 roses per tots aquells oients que assisteixen a l’Ateneu Barcelonès.
Arriba un dels dies més bonics de l’any i el Directe 4.0 de Ràdio 4-RNE, dirigit i presentat per Xantal Llavina es desplaça a l’Ateneu Barcelonès per viure la Diada de Sant Jordi al carrer.
De 16 a 19 hores de la tarda, en rigorós directe presentarem els llibres de la periodista Maria Teresa Campos, l’escriptor Idelfonso Falcones, el televisiu Frank de la Jungla, el periodista de TVE Carlos del Amor, la novel·lista Angela Becerra, els escriptors Siu Kam Wen i David Ponce i el comunicador David Escamilla. De la mà de l’Edu Fusté coneixerem la història de grans parelles amb grans històries d’amor i s’escoltarà un reportatge de Ferran Grau sobre com es viu Sant Jordi a la resta del món.
En Bruno Sokolowicz farà connexions en directe des del punt àlgid de la diada, la Plaça Catalunya, i com sempre la resta de l’equip habitual del programa hi serà present: Quim Masferrer, Maite Boada, Edu Fusté, Ferran Grau, Quique Quera i Ramon Fornós.
I enguany, el Directe 4.0, regala 100 llibres per tots aquells que vinguin a veure el programa a l’Ateneu Barcelonès. I també, els 50 primers rebran una rosa de regal.
A més, a més, des de l'Ateneu hi haurà Música en directe amb les actuacions dels grups en directe: La Porta dels Somnis i el grup Lexu's.
Especial Directe 4.0, Diada de Sant Jordi des de l’Ateneu Barcelonès. Carrer Canuda, número 6 de Barcelona. De 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4.