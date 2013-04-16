Pablo Berger recull el Premi Sant Jordi de RNE a la millor pel·lícula per 'Blancaneu'
- Berger va dedicar unes paraules a les promeses del cinema: "Només heu de trobar un productor que us digui que sí i perseguir els vostres somnis"
- Leticia Dolera va agrair el premi als directors de les dues pel·lícules per les que va aconseguir el guardó per "aquesta oportunitat tan bonica"
- José Sacristán va agrair els seus guardons als Sant Jordi: "Ha estat molt sensible al llarg de tota la meva trajectòria per assenyalar moments importants en la meva carrera"
- Emilio Gutiérrez Caba va rebre emocionat el premi a la trajectòria de mans d'Antoni Chic, realitzador de TVE amb qui va treballar en teatre
- El president de la Corporació RTVE, Leopoldo González-Echenique, va lliurar el premi a l'actriu a Leticia Dolera i el director de RNE, Manuel Ventero, a la millor pel·lícula, 'Blancaneus'
Dilluns a la nit es va celebrar l'entrega de la 57a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE, els guardons més antics del cinema espanyol, a l'Antiga Fàbrica de cerveses DAMM de Barcelona. Entre els premiats, Pablo Berger director de 'Blancanieves', Leticia Dolera, José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba i Juan Antonio Bayona.
El primer premi es va lliurar a Marçal Forés, per la seva pel·lícula 'Animals', com a millor opera prima. El director el va dedicar als joves que volen dedicar-se al cinema. "El primer premi que vaig rebre va ser la trucada d'un productor per fer la meva primera pel·lícula. Aquest premi és tant meu com seu perquè va apostar per un director novell ".
L'estatueta a la millor pel·lícula espanyola se la va emportar 'Blancaneus'. El director de RNE, Manuel Ventero, va ser l'encarregat de lliurar el premi al director del film Pablo Berger i va aprofitar per agrair la feina dels professionals RNE i desitjar 57 anys més de premis Sant Jordi. Berger va recordar el seu primer premi Sant Jordi a la millor opera prima fa nou anys. "He trigat nou anys a fer 'Blancanieves', he seguit un refrany japonès que diu 'Si tens pressa per arribar, agafa el camí més llarg'. També va dedicar unes paraules a les promeses del cinema: "Només heu de trobar un productor que us digui que sí i perseguir els vostres somnis".
Leticia Dolera va rebre de mans de Leopoldo González-Echenique, president de RTVE, el premi a millor actriu per 'Rec 3 Gènesi' i 'De tu ventana a la mía'. Molt il·lusionada amb el premi, va agrair als directors per haver-li donat "aquesta oportunitat tan bonica" i va reconèixer que abans del càsting de 'De tu ventana a la mía' s'havia plantejat deixar la professió.
José Sacristán, guanyador del guardó a millor actor per 'Madrid 1987', va repassar els seus tres Premis Sant Jordi, que va agrair al propi sant: "Ha estat molt sensible al llarg de tota la meva trajectòria per assenyalar moments importants en la meva carrera".
El moment més emotiu de la nit va arribar amb el premi especial a la trajectòria per l'actor Emilio Gutiérrez Caba que va afirmar estar molt emocionat. Va rebre el premi de mans de l'històric realitzador de TVE Antoni Chic.
En l'apartat internacional, va aconseguir el guardó la pel·lícula francesa 'En la casa' de François Ozon, sobre un professor de literatura francesa entusiasmat pel talent del un alumne que s'asseu al final de la classe, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera . I Andre Dussollier per 'Las malas hierbas' i Marion Cotillard per 'De óxido y hueso' i 'El caballero oscuro', han aconseguit el premi a millor actor i millor actriu estrangers.
El Premi Sant Jordi a la indústria va recaure en l'empresa catalana de mitjans tècnics Servicevisión. Va lliurar el premi el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, que va agrair a RNE i a Ràdio 4 la seva perseverant tasca a favor del cinema.
També es van lliurar els premis Rosa de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera elegits per votació dels oients de Ràdio 4. Aquest any, la millor pel·lícula espanyola ha estat 'Lo imposible', de Juan Antonio Bayona, que va agrair rebre el premi d'Agustí Villaronga perquè va ser una de les primeres persones que va veure la pel · lícula.
Va reconèixer estar molt il·lusionat per un premi que concedeixen els oients de RNE "que no sé si és el jurat m��s difícil però sí el més ampli". La Rosa de Sant Jordi com a millor pel·lícula estrangera se la va emportar 'Intocable', Olivier Nakache i Eric Toledano. Va recollir el premi Adolfo Blanco, conseller delegat de Acontracorriente films, distribuïdora de la pel·lícula, que va agrair a TVE apostar pel cinema espanyol i va demanar que es recolzarà també el cinema europeu.
L'acte va estar presentat pel periodista de RNE i director del programa 'Matí a 4 Bandes' de Ràdio 4, Toni Marín, i la presentadora del programa de RNE 'El dia menos pensado', Mara Peterssen, amenitzat amb la música del grup La porta dels somnis.