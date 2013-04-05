Concurs d'imitadors de Michael Jackson
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DIRECTE 4.0 - RTVE.es
El Directe 4.0 de Ràdio 4 busca imitadors del Rei del Pop!!! Busquem imitadors de Michael Jackson. Si saps moure’t i ballar com en Michael Jackson… aquesta és la teva oportunitat!
Podeu guanyar UNA ENTRADA DOBLE per anar a l’espectacle “Michael Jackson: The immortal World Tour” de Cirque du Soleil!!!
Participa!!! Abans del 12 d’abril!!!
Envia’ns un correu electrònic a directe4.0@rtve.es o truca al 93 304 82 44