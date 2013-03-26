'Benvinguts al llarg viatge' de Txarango, Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4
- Els de Ripoll rebran el premi el pròxim 10 d'abril a les 12 del migdia a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm que aquest any ha donat suport al certamen amb més història de la música en català.
Ràdio 4, a través del programa "Catalunya Exprés Magazine", ha organitzat un any més l'elecció del Premi Disc Català de l'Any en una votació popular feta exclusivament a través del web www.disccataladelany.cat i en dues fases. A la primera fase s'havien d'escollir tres discos d'entre la llarga llista de treballs editats durant el 2012 cantats en català. Els 10 més votats han entrat a una disputada fase final.
Els Txarango finalment han aconseguit més vots que la resta de finalistes i han estat lluitant fins el final amb el disc “Espècies per catalogar” de Els Amics de les Arts. Els Blaumut amb “El turista” han quedat a la tercera posició. Els altres finalistes eren: Acousters per "Darrera la porta", Amelie per "És el moment", Joan Dausà i els tipus d'interès per "Jo mai mai", Nyandú per "L'orígen de les absències", Quimi Portet per "Oh my love", Quart Primera per "Pel·lícules" i Roger Mas i la Cobla Sant Jordi per "Ciutat de Barcelona".
“Benvingus al llarg viatge” guanya !
Txarango guanyen el Premi DCA12 amb el seu primer disc “Benvinguts al llarg viatge”. Es tracta d'una fusió enèrgica de reggae, dub i latin reblada amb qualitat musical i literària i amb un directe espectacular que ha omplert centenars d'escenaris els últims mesos. El disc està format per 14 temes inèdits que tenen el circ i el món clown com a embolcall. Els Txarango són Alguer Miquel (Veu), Marcel 'Tito' (Veu i guitarra), Sergi Carbonell 'Hipi' (Piano),Joaquim Canals (Bateria), Àlex Pujols (Baix), Pau Puig (Percussió), Ivan López (Saxo) i Jordi Barnola (Trompeta).
Els directes #DCA12, un èxit total !
En aquesta edició s'ha volgut potenciar la música en directe a través de tres concerts gratuïts que s'han fet a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm: Blaumut i Miquel Abras, The Mamzelles i Lexu's i Nyandú i Ix!. En tots tres s'ha hagut de posar el cartell “d'aforament ple”. És evident que hi ha públic per la música en català i sobretot amb ganes de viure-la en directe !
DCA en bona forma !
El Premi Disc Català de l'Any s'entrega des del 1979 i té un espectacular palmarès. L'han rebut artistes com Lluís Llach, Marina Rosell, Antònia Font, Gossos, La Trinca o Els Amics de les Arts. L'última edició la van guanyar el grup Amélie amb el seu disc “Somiant Desperts”.