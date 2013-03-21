España la puerta de las empresas europeas a América Latina? ¿Por qué eligen nuestro país como punto de desarrollo las grandes empresas multinacionales? Las respuestas a éstas y otras preguntas en una grabación especial, abierta al público, del programa Made in Spain. El próximo día 21 a las 19:00 h. en la Casa de América de Madrid, José Gabriel Herrero conversará con grandes empresas sobre 'Tecnología y desarrollo empresarial para el SXXI'.

Entre los invitados estarán Luis Valero, secretario general de Industria, y los directores de dos empresas punteras como Siemens España y Boeing España.