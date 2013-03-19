'El séptimo vicio" rinde homenaje a Borau

Desde la Academia de Cine, en Madrid, Javier Tolentino nos ofrecerá lo mejor del acto homenaje al cineasta y académico José Luis Borau, fallecido el pasado 23 de noviembre. Será este martes a partir de las 20.00.

Alicia Sánchez (Milagros en el filme "Furtivos") presenta esta conmemoración en la que intervendrán Enrique González Macho, presidente de la Academia, Icíar Bollaín o Aitana Sánchez-Gijón.

El séptimo vicio estará presente en el homenaje al guionista, director y productor español que firmó películas emblemáticas como "Tata Mía", "Hay que matar a B" o "Furtivos", con la que obtuvo el Premio Luis Buñuel a la mejor película española de la década de los setenta.

También fue reconocido con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, el Oso de Plata de Berlín, el Hugo de Plata y Bronce de Chicago, entre otros galardones.

Durante esta jornada, la biblioteca de la institución, que Borau presidió durante cuatro años, recibirá su nombre.