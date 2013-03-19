Carlos Jean y Electric Nana estrenan 'Entreacústicos', música en vivo en Radio 3 y La 2

De la mano de ‘Los Conciertos de Radio 3’ llega ‘Entreacústicos’, un programa especial en que el sonido en acústico será la principal característica. En cada espacio un artista consagrado se encargará de apadrinar a otro artista que empieza. Para arrancar el programa, que tendrá una periodicidad mensual, Carlos Jean presenta a la cantante madrileña Electric Nana.

En futuras emisiones intervendrán en el espacio, entre otros, Nacho Vegas o Nacho Campillo.

Este martes a la 01.00 en La 2

La 2 y Radio 3 estrenan ‘Entreacústicos’, un programa especial que nace dentro de ‘Los Conciertos de Radio 3’. Se trata de un formato musical de unos 40 minutos, en el que un artista consagrado hará las veces de maestro de ceremonias y presentará a una joven promesa que él mismo se encargará de apadrinar. La música en directo será la seña de identidad y el sonido “en acústico” su principal característica.

El presentador de ‘Entreacústicos’ será Ángel Carmona, de 'Hoy empieza todo’. Con una periodicidad mensual, los amantes de la música en directo tienen una nueva cita en Radio 3 y La 2.