The XX en concierto: Magia negra en Radio 3

Son la gran irrupción en el pop británico de esta década. También una de las más insospechadas. La apuesta de Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith por una especie de “menos es más” de austera apariencia sonora y alta intensidad emocional es una de las más felices historias de éxito en el actual panorama internacional.

La fórmula parte de elementos básicos (el ritmo, la melodía, la voz y el silencio), utilizados con una elegancia y una sabiduría inusuales en unos chavales que apenas han superado la veintena, y se consolida en tan solo dos álbumes (XX y Coexist) para convertir a The XX en nombre de referencia en el pop del siglo XXI.

Historias de amor post-adolescente cantadas por dos hermosas voces (Romy y Oliver) que se mecen en un colchón de guitarras cristalinas, bajos profundos y las estructuras electrónicas de un Jamie cada vez más audaz y protagonista. Cualidades sugerentes en sus grabaciones que en concierto se amplifican y crecen provocando la catarsis del público en una ceremonia en la que el intimismo, el baile y la emoción conviven en perfecta harmonía.

El directo de The XX no es, afortunadamente, inédito en nuestro país. Son ya varias las veces que hemos podido verles en cuerpo y alma en nuestros escenarios. Y por ese motivo, pensando sobre todo en todos aquellos (cada vez más) que alguna vez se han quedado sin entradas para alguna de sus actuaciones, sabemos lo importante y especial que es para Radio 3 compartir con nuestros oyentes una experiencia musical y sensual única. La de disfrutar de uno de los grupos del momento en su mejor momento.