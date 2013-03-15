The XX en concierto: Magia negra en Radio 3

  • El directo ha sido grabado en el Metropole de Lausana (Suiza)
  • Escúchalo el miércoles 20 de marzo a las 22.00 horas
The XX
GUSTAVO IGLESIAS

Son la gran irrupción en el pop británico de esta década. También una de las más insospechadas. La apuesta de Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith por una especie de “menos es más” de austera apariencia sonora y alta intensidad emocional es una de las más felices historias de éxito en el actual panorama internacional.

La fórmula parte de elementos básicos (el ritmo, la melodía, la voz y el silencio), utilizados con una elegancia y una sabiduría inusuales en unos chavales que apenas han superado la veintena, y se consolida en tan solo dos álbumes (XX y Coexist) para convertir a The XX en nombre de referencia en el pop del siglo XXI.

Historias de amor post-adolescente cantadas por dos hermosas voces (Romy y Oliver) que se mecen en un colchón de guitarras cristalinas, bajos profundos y las estructuras electrónicas de un Jamie cada vez más audaz y protagonista. Cualidades sugerentes en sus grabaciones que en concierto se amplifican y crecen provocando la catarsis del público en una ceremonia en la que el intimismo, el baile y la emoción conviven en perfecta harmonía.

El directo de The XX no es, afortunadamente, inédito en nuestro país. Son ya varias las veces que hemos podido verles en cuerpo y alma en nuestros escenarios. Y por ese motivo, pensando sobre todo en todos aquellos (cada vez más) que alguna vez se han quedado sin entradas para alguna de sus actuaciones, sabemos lo importante y especial que es para Radio 3 compartir con nuestros oyentes una experiencia musical y sensual única. La de disfrutar de uno de los grupos del momento en su mejor momento.